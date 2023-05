Woningoverval - Grave - Scheerestraat

Op de Scheerestraat in Grave zijn 2 personen overvallen in een woning. Twee overvallers drongen rond 07.00 uur de woning binnen en gebruikten daarbij grof geweld. Een van de bewoners raakte hierbij gewond en is voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd.

Omschrijving

Na de overval werden de bewoners vastgebonden. Rond 08.45 uur konden ze zichzelf bevrijden en sloegen ze alarm. Onze eerste zorg was het welzijn van de bewoners die hevig geschrokken waren van wat hen was overkomen. Van de overvallers ontbreekt nog ieder spoor.

De recherche doet onderzoek naar deze overval en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u beelden van deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van onderstaand tipformulier en daarop ook beeldmateriaal uploaden.