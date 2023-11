Diefstal kabels – Dwarsdijk – Ommen

Aan de Dwarsdijk in Ommen stalen twee mannen een groot aantal kabels bij een varkensboerderij. De schade voor de eigenaar loopt in de tienduizenden euro’s. Herken jij deze mannen? Laat het ons weten!

Omschrijving

De mannen kwamen met een wit bestelbusje het terrein op rijden en knipten kabels los die naar de zonnecollectoren liepen. Het was hen waarschijnlijk te doen om het lood dat in de kabels zit. Ze sleepten met de kabels over het terrein en vervoerden een deel ervan met kruiwagens die op het terrein stonden. Met hun busje gevuld met kabels vertrokken ze.

Signalement

Dader 1: lichte huidskleur, droeg een broek met legerprint.

Dader 2: lichte huidskleur, droeg een trainingspak met het Mercedes-logo en een rode pet.

Vragen

Herken jij de mannen?

Herken jij het witte bestelbusje? Op de zijkant lijkt een tekst te staan.

De daders namen heel veel kabels mee. Is het jou opgevallen dat iemand na maandag 4 september een grote hoeveelheid kabels in huis of in de schuur had liggen?

Heb jij mensen in je omgeving horen praten over deze diefstal?

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Blijf je liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.