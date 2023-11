Fietsdiefstal - Van der Capellenstraat - Zwolle

Omschrijving

De man hing een tijdje rond in de buurt van de fiets. Op een rustig moment liep hij naar de fiets toe en deed hij iets met het slot waardoor het opende. Vervolgens reed hij ermee weg.

Het gaat om een Gazelle, type Chamonix S8 in de kleur meteoor gray mat. Het framenummer is GZ12646632. Aan de fiets hingen twee grijze fietstassen.

Vragen

Herken je de man?

Heb je een dergelijke fiets gezien of te koop aangeboden zien worden?

Neem dan contact met ons op!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.