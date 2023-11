Getuigen mishandeling gezocht - winkelcentrum Zwolle Zuid - Zwolle

Laatste update: 16-11-2023 | 17:15 Zaaknummer: 2023430360 Datum delict: 17-09-2023 Plaats delict: Zwolle

In winkelcentrum Zwolle-Zuid is op zondag 17 september een 68-jarige man mishandeld. We zoeken de mensen die dit zagen gebeuren. Herken jij jezelf op de foto’s bij dit bericht? Neem dan contact met ons op, want je kunt een belangrijke getuige voor ons zijn! Sta je niet op de foto, maar heb je de mishandeling wel gezien? Ook jou spreken we graag!