Insluiping - Hardenbrink - Epe

Aan de Hardenbrink in Epe stalen twee mensen spullen uit het appartement van een 82-jarige vrouw, die op dat moment gewoon thuis was. Herken jij deze insluipers? Laat het weten!

Omschrijving

Het slachtoffer woont in een appartementencomplex. De vrouwelijke verdachte zag kans om het complex binnen te komen toen iemand het verliet. Even later liet zij de mannelijke verdachte binnen. Vervolgens zijn zij erin geslaagd om het appartement van de 82-jarige vrouw binnen te dringen. Zij was op dat moment op haar balkon bezig. In de slaapkamer vulden de twee hun zakken met verschillende zilveren en gouden sieraden. Toen de bewoonster haar slaapkamer binnenliep, werd ze geconfronteerd met de twee. Ze stuurde hen weg en ontdekte daarna de diefstallen.

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.