Meisje betast - Centraal Station - Arnhem

Omschrijving

De man liep op vrijdag 22 september rond 15.15 uur de stationshal uit. Twee meisjes kwamen op dat moment de hal binnenlopen. Tijdens het passeren betastte de man één van de meisjes. Alsof er niets was gebeurd liep hij gewoon verder. Het meisje is hiervan erg geschrokken.

Vragen

Herken jij deze man? Tip ons!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.