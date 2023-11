Pinnen met gestolen pas – Fuutweg – Apeldoorn

Omschrijving

De vrouw had haar portemonnee even op het dak van haar auto gelegd met de bedoeling hem voor het instappen weer te pakken. Maar dat vergat ze. Waarschijnlijk is de portemonnee ergens onderweg van het dak van de auto gevallen. Later die dag nam een man een flink geldbedrag op met een bankpas uit de portemonnee. Op camerabeelden van de bewuste pinautomaat zien we de pinner: hij draagt een zonnebril en heeft de onderkant van zijn gezicht bedekt.

Herken jij deze man of heb je een idee wie het zou kunnen zijn? Laat het ons weten!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Blijf je liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.