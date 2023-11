Poging zware mishandeling – Triasgracht – Harderwijk

Aan de Triasgracht in Harderwijk is zondagnacht 1 oktober een 17-jarige fietser ten val gekomen door een kabel die over de weg gespannen was. Weet jij mogelijk wie hierachter zit(ten)? Laat het ons weten!

Omschrijving

Het incident gebeurde in de nacht van zaterdag 30 september op zondag 1 oktober kort na middernacht. De kabel was aan de ene kant bevestigd aan een reling aan de waterkant en aan de andere kant aan een fietsenrek. Toen de jongen in volle vaart de kabel raakte, viel hij hard op de grond. Hij liep diverse verwondingen op en zijn (nieuwe) elektrische fiets raakte beschadigd. Ook is hij erg geschrokken. Een groepje jongeren hielp hem overeind en bekommerde zich om hem.

Vragen

Zag jij die nacht mensen lopen met een meterslange kabel met daaraan een oranje dobber?

Zag jij hoe de kabel over het fietspad werd gespannen?

Heb jij na het incident mensen horen praten over hoe het is gebeurd?

Dan komen we graag met jou in contact!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.