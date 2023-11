Straatroof – Rietgrachtstraat – Arnhem

Aan de Rietgrachtstraat in Arnhem is een jonge bezorger vrijdag 20 oktober overvallen. Dit gebeurde rond 17.10 uur. Heb jij iets gezien van deze overval of heb je camerabeelden waarop de dader mogelijk te zien is? Tip ons!

Omschrijving

De bezorger, een 17-jarige jongen, stond aan de Rietgrachtstraat even stil om te kijken waar hij moest zijn. Dit was net om de hoek van restaurant Konak. Op dat moment kwam een man naar hem toe die hem bedreigde met een kapmes. Hij eiste de telefoon van de jongen. Toen hij deze eenmaal had, rende hij verder de Rietgrachtstraat in en daarna richting de Steenstraat.

Signalement

Donkere huidskleur

Donker haar

Ongeveer 1.80 meter lang

Hij droeg een zwarte jas (puffer model) met de capuchon over zijn hoofd. Ook droeg hij een groene trui, een donkere broek en lichte schoenen.

Vragen

Was jij getuige van dit incident?

Herken jij de verdachte aan de hand van het signalement?

Woon jij in de omgeving Rietgrachtstraat/Steenstraat en heb je mogelijk camerabeelden waarop de verdachte mogelijk te zien is?

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.