Vernieling auto – Schuurmanstraat – Zwolle

Aan de Schuurmanstraat in Zwolle vernielde een man ’s nachts een autospiegel. De beelden zijn helaas niet van goede kwaliteit, maar we hopen toch dat jij weet wie is!

Omschrijving

De dader liep zondagnacht 20 augustus via Groot Wezenland richting de rechtbank aan de Schuurmanstraat. Op het parkeerterrein bij de rechtbank schopte hij de spiegel van een auto. Vervolgens liep hij verder. De volgende dag bleken in deze buurt nog enkele autospiegels vernield te zijn, mogelijk door dezelfde verdachte.

De man droeg een korte broek en lijkt halflang sluik haar te hebben.

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Blijf je liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.