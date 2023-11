Winkeldiefstal - Hoofdstraat - Terborg

Omschrijving

Na binnenkomst liep de man direct naar het schap met de scheerapparaten. Hij peuterde de beveiligingsstickers van een paar verpakkingen af en stopte deze in zijn tas. Vervolgens verliet hij de winkel zonder te betalen. De schade voor de winkelier bedraagt zo’n 270 euro.

De man is 1.80 à 1.90 meter lang, kaal, heeft een lichte huidskleur en een normaal postuur. Leeftijd: vermoedelijk in de dertig of veertig. We verdenken deze man ook van enkele andere winkeldiefstallen in Oost-Nederland. Weet jij wie hij is, heb je hem ergens gezien of weet je waar hij verblijft? Neem dan contact met ons op!

2023398023

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.