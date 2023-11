Woninginbraak – Zevensterstraat – Enschede

Aan de Zevensterstraat in Enschede braken drie mannen in bij een woning. Ze stalen onder meer sieraden en een paar Adidas Yeezy. Eén van de mannen is herkend, naar de andere twee zijn we nog op zoek. Weet jij wie dit zijn? Neem dan contact met ons op!

Omschrijving

De mannen braken in op klaarlichte dag. Op camerabeelden is te zien hoe één van hen over de schutting klimt, terwijl een handlanger met geweld de (afgesloten) poort open trapt. Ze draaiden na een paar minuten de bewakingscamera weg. Vervolgens braken ze een deur open en stalen ze onder meer sieraden en een paar schoenen uit de woning. Het gaat om Adidas Yeezy Boost 350 V2, maat 37 1/3, kleur beige zand met een zwarte lijn

Vragen

Herken jij de mannen?

Heb jij deze mannen ergens zien lopen?

Weet jij waar deze mannen momenteel verblijven?

Wie was er na 5 september opeens in het bezit van Adidas Yeezy of heeft ze ergens te koop zien staan?

Dan komen wij graag met jou in contact!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.