Gevonden munten na aanhouding

Een 86-jarige mevrouw uit Amersfoort werd op 4 juli 2023 slachtoffer van fraude. In het onderzoek naar de een verdachte, kwam een 31-jarige vrouw uit Almere in beeld. Bij haar aanhouding werd in de woning een muntverzameling aangetroffen, die wij graag terugbrengen naar de rechtmatige eigenaar.

Omschrijving

Op 4 juli 2023 rinkelde rond 10:30u de telefoon van een 86-jarige mevrouw uit Amersfoort. Haar werd het bekende verhaal verteld dat er mogelijk gefraudeerd zou zijn. De vrouw in kwestie geloofde het verhaal omdat ze gedurende het gesprek meerdere malen had gevraagd of het wel allemaal klopte.

Niet veel later stond een koerier voor de deur. Hij moest een “code” opnoemen zodat het slachtoffer ervan verzekerd zou zijn dat het hier niet zou gaan om fraude. De 86-jarige vrouw geeft haar elektronische spullen mee en vertelde haar pincode. Alleen zo kon de fraude worden tegengegaan, werd haar verteld.

Als de koerier weg is wordt de vrouw telefonisch nog een keer gevraagd om haar pincodes. Nadat de vrouw voor twee uur letterlijk en figuurlijk “aan het lijntje was gehouden” werd plotseling de lijn verbroken. De vrouw vond dit nogal opmerkelijk zeker gezien ze het juist vertrouwde en er niet eens “tot ziens” werd gezegd.

De vrouw neemt contact op met haar bank. Dan blijkt de mevrouw tóch te zijn opgelicht voor ruim €1500. De recherche heeft zich ingezet om de dader(s) te pakken. Uit onderzoek bleek dat er in het gehele land bankhelpdeskfraudes op dezelfde wijze plaatsvonden. In verschillende zaken konden zogenaamde koeriers/pinners aangehouden worden. Verder onderzoek leidde naar een vrouw die de diverse slachtoffers opbelde. Ten tijde van de aanhouding was de vrouw actief met het opbellen van slachtoffers. Bij de vrouw thuis in Almere werd een muntverzameling aangetroffen. Deze tonen wij, omdat wij het vermoeden hebben dat die niet van de vrouw is maar van diefstal afkomstig.