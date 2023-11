Explosies – Hofmark – Almere

Rond 23:00 uur vonden gisteravond, donderdag 9 november, twee explosies plaats. Collega’s zagen dat een auto in brand stond en dat een woning aan de Hofmark was beschadigd. Wie gaat ons meer vertellen?

Omschrijving

Een bewoner aan de Hofmark hoorde één harde knal en na enkele seconde de tweede. Al snel was de man erachter dat het niet goed was. De man rende naar het raam en zag buiten een enorme oranje gloed. Toen de man naar buiten wilde gaan, zag hij dat ook zijn voordeur in brand stond. De huiseigenaar wist deze zelf te blussen.

Voertuig in brand

De man zag dat zijn eigen voertuig in brand stond. Niet veel later arriveerde de brandweer en wist de brand onder controle te brengen. De man weet niet wie dit heeft gedaan en ook niet waarom ze hem dit hebben aangedaan.

Deel uw informatie met ons

De recherche heeft een onderzoek gestart naar deze twee branden. We gaan uit van een doelgerichte actie en komen daarom graag in contact met mensen die meer informatie hebben. Heeft u belangrijke informatie, maar wil u die liever anoniem delen met ons? Dan kan dat door te bellen naar 0800-7000 of door hier te klikken. Ook kunt u gratis de opsporingstiplijn bellen via 0800-6070. Online contact opnemen kan via het onderstaand tipformulier.