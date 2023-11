geskimde tankpas - Handelsweg - Lopik

Omschrijving

In de ochtend van dinsdag 22 augustus liep een medewerker van een bouwbedrijf in Lopik naar zijn vrachtwagen. Hij merkte direct op dat de passagiersdeur openstond en dat er was gerommeld in het dashboard. Alleen er werden toen nog geen spullen gemist. Zelfs de tankpas van het bedrijf lag nog steeds in het dashboard. Kortom: geen vermoeden van enige vorm van diefstal.

Een paar dagen later, op 28 augustus, moest de wagen worden getankt. Toen bleek al snel dat het limiet van die tankpas was bereikt. Als dan gegevens van de pas worden opgevraagd, blijkt dat er op 25 augustus tussen 21:45u en 23:00u meerdere malen is getankt met die pas. De eigenaar van het bouwbedrijf schrikt als hij de rekening hoort: bijna €3700 is er gepind bij een tankstation in de Meern.

We vermoeden dat de mannen op de beelden de tankpas op 22 augustus hebben geskimd. Dit betekent dat de passen worden gelezen, alle gegevens daarvan worden gekopieerd op een andere pas, waar dan vervolgens weer mee wordt betaald bij een tankstation in De Meern. De mannen die met de tankpas van het bouwbedrijf hebben betaald, staan op beeld. De ene net iets duidelijker dan de ander.

Herken jij een van hen of weet je wie ze zijn? Laat het ons dan weten.