Man sprayt met pepperspray – Albert Schweitzerdreef – Utrecht

Laat het ons weten via het tipformulier.

Woensdagmiddag wordt op klaarlichte dag, rond 15:00 uur, een jonge vrouw in haar auto van achter aangereden. Voordat ze weet wat er gebeurt, wordt haar auto voor een tweede keer geraakt. Wie is de man die wij zoeken?

Omschrijving

Een 24-jarige vrouw reed op de Marnixlaan in Utrecht. Ze zag in haar spiegels een grijze Volkswagen Polo die haar graag wilde passeren, maar dat lukte niet. Opeens voelde de vrouw dat haar auto trilde en alle waarschuwingslampen aan gingen. Vlak daarna werd ze voor een tweede keer aangereden. De vrouw stapte uit haar auto om natuurlijk het schadeformulier in te kunnen vullen, maar de man reed langs haar en vertrok.

Op de Albert Schweitzerdreef gaat het mis

De 24-jarige vrouw had besloten om de bestuurder te volgen en ze komt samen met hem tot stilstand ten hoogte van de Albert Schweitzerdreef. De man is uitgestapt en trekt de deur open van de vrouw. Vervolgens sprayt hij vermoedelijk pepperspray in het gezicht van de vrouw en vertrekt hij.

Duidelijk signalement

De vrouw is ontzettend geschrokken, maar wist de man goed te omschrijven. Aan de hand daarvan hopen wij met mensen in contact te kunnen komen, die ons meer kunnen vertellen. De man had ten tijde van de aanrijding het volgende signalement:

- 1.70 centimeter;

- Normaal postuur;

- Kaal;

- Ergens had de man een tatoeage;

- 30 à 35 jaar oud;

- Licht bruine driekwart lange jas.

Heeft u meer informatie? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Ook kan je je informatie anoniem delen via 0800-7000.