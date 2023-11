Diefstal met geweld – Bennebroekerdijk – Cruquius

Donderdag 17 november 2023 heeft er een diefstal met geweld plaatsgevonden in een woning aan de Bennebroekerdijk in Cruquius. Heeft u meer informatie of beschikt u over camerabeelden? Neem dan contact op met de politie.

Omschrijving

Een man uit Cruquius en een man uit de gemeente Zaanstad, hadden een verkoopafspraak op donderdagavond met een voor hen onbekend persoon.

Twee personen meldden zich om 19.00 uur bij het huis van de verkoper uit Cruquius. Op het moment dat de man het koopwaar laten zien, wil één van de twee vermeende kopers er met het item vandoor gaan.

Er ontstond een worsteling tussen de vier betrokkenen. Eén van de verdachten wist te ontkomen met de buit. De andere verdachte werd vastgehouden tot de politie arriveerde. De politie heeft deze persoon, een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangehouden. Zijn rol wordt verder onderzocht.

Beide slachtoffers hebben tijdens de worsteling lichte verwondingen opgelopen en zijn ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar de tweede verdachte. Van deze persoon is het volgende signalement bekend:

Man

Donkere huidskleur

Tenger postuur

Tussen de 25 en 30 jaar

Kort kroezig haar aan de bovenkant van zijn hoofd, zijkanten waren opgeschoren

Rond de 1,80 meter lang

Droeg een lichtkleurige trui, strakke joggingbroek en zwarte schoenen

De politie doet onderzoek en zoekt getuigen. Weet u meer over dit incident, neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem tippen kan via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden die in de buurt zijn gemaakt tussen 18.30 uur en 19.00 uur, bijvoorbeeld van dashcams of deurbelcamera’s. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2023247010.