Explosie – Helsinkihaven – Purmerend

Op zaterdag 28 oktober rond 01.50 uur in de nacht is er een knal gehoord op de Helsinkihaven in Purmerend. Hierdoor ontstond er voor een woning een kleine brand. Weet u hier meer over en heeft de politie nog geen contact met u opgezocht? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Omschrijving

De explosie is mogelijk ontstaan door vuurwerk en de brand was snel weer uit. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen door de explosie.

Tips? Bel ons!

Bent of kent u de mogelijke getuige, dan horen we het graag. Weet u meer over de explosie, omdat iemand hier bijvoorbeeld over heeft gepraat? Of heeft u beelden en hebben wij nog geen contact met u opgenomen? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook een tip achterlaten via het tip formulier.