Explosie - Raadhuisstraat – Heemskerk

Omschrijving

Rond 23.45 uur kreeg de politie een melding binnen van een ontploffing bij een portiekflat aan de Raadhuisstraat. Politie trof een beschadigde toegangshal, waar brievenbussen, een ruit en plafondplaten vernield zijn. De ontploffing is vermoedelijk ontstaan door zwaar vuurwerk.

De recherche doet onderzoek naar de vernieling en zoekt getuigen. Mensen die iets gezien hebben van het incident, of mogelijk beelden hebben waarop de explosie of de vlucht van de verdachte(n) te zien is, vragen we zich te melden. Contact opnemen met de politie kan via 0800-6070. Melden kan ook anoniem via 0800-7000. Ook kunt u informatie doorgeven via onderstaand tipformulier. Hier kunt u ook beeldmateriaal uploaden. Graag onder vermelding van zaaknummer: 2023241391