Straatroof - Dr. Kortewegstraat – Wormerveer

Omschrijving

Het 15-jarige slachtoffer stond met een leeftijdsgenoot op de dr. Kortewegstraat toen een drietal hen benaderde. Eén van de drie jongens had een vuurwapen vast. Het slachtoffer werd verteld dat hij zijn fiets af moest geven. Toen hij weigerde schoot degene met het vuurwapen in de lucht. Daarop gaf hij alsnog zijn fiets af. Tijdens deze bedreiging is het slachtoffer ook mishandeld. Na de diefstal ging één dader er op de fatbike vandoor. De twee andere daders zijn weggerend.

Het volgende signalement van de daders is bekend:

Jongen 1 met het vuurwapen:

15 a 18 jaar oud

ongeveer 1.85 meter lang

zwarte kleding

Zwarte bivakmuts met daaroverheen een capuchon

Jongen 2:

15 a 18 jaar oud

ongeveer 1.80 meter lang

lichte huidskleur

zwarte kleding met capuchon

Jongen 3:

15 a 18 jaar oud

ongeveer 1.85 meter lang

zwarte kleding

Zwarte bivakmuts

De politie doet onderzoek naar de straatroof en komt graag in contact met getuigen die iets van het incident gezien hebben of met personen die op een andere manier van het incident afweten. Informatie of beelden kunnen gedeeld worden via onderstaand tipformulier, 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.