Straatroof - Nieuwe Groenmarkt - Haarlem

Omschrijving

De Velsenaar werd op de Nieuwe Groenmarkt aangesproken door een jongen van een groep met ongeveer 12 jongeren. De groep ging om de Velsenaar heen staan. Iedereen uit de groep droeg een bivaknuts afgezien van de jongen die hem aansprak. Deze jongen eiste dat hij zijn eigendommen afgaf en liet een mes zien. Verschillende personen uit de groep namen spullen bij het slachtoffer af, waarna de groep wegrende in de richting van de Krocht/station Haarlem.

Het volgende signalement van de jongen die het slachtoffer aansprak is bekend:

Man

Rond de 1.60 meter lang

Donkerkleurig krullend haar

Licht getinte huidskleur

Donkerkleurige kleding

Op station Haarlem werd rond 19.15 uur een groep jongeren gecontroleerd. Bij deze jongeren werd een mes, een bivakmuts en eigendommen van het slachtoffer gevonden. Een 20-jarige man zonder bekende woon- en verblijfplaats, een 17-jarige jongen uit IJmuiden en een 17-jarige jongen uit Velsen zijn aangehouden.

De politie doet onderzoek naar de straatroof en komt graag in contact met getuigen die iets van het incident gezien hebben of met personen die op een andere manier van het incident afweten. Informatie of beelden kunnen gedeeld worden via onderstaand tipformulier, 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.