Vernieling - Mercuriusweg - Purmerend

Aan de Mercuriusweg is in de nacht van woensdag op donderdag rond 00.20 uur bij een woning vuurwerk ontploft. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie onderzoekt de ontploffing en is op zoek naar getuigen.

Omschrijving

Het vuurwerk ging bij de voordeur van de woning af. Niemand was in de woning aanwezig tijdens de ontploffing. Kort na het incident rende een jongeman weg van de Mercuriusweg. De jongen is ongeveer 14 jaar en was in het donker gekleed. De dag ervoor vond eenzelfde incident plaats aan de Mercuriusweg.

De recherche doet onderzoek en is op zoek naar getuigen van het incident. Heeft u de jongeman gezien of heeft u relevante camerabeelden van de vernieling of van de mogelijke verdachte? Meld het via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.