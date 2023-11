Vernieling woning – Reigershof – Schagen

Op zaterdag rond 16.45 uur klonken aan de Reigershof twee knallen en glasgerinkel. Bij een woning in de bewuste straat bleek op de voorgevel geschoten te zijn, waarbij een ruit kapot is gegaan. Er is vermoedelijk geschoten met een luchtbuks. Er is niemand gewond geraakt.

Omschrijving

De politie doet onderzoek naar deze vernieling en komt graag in contact met getuigen die iets van het incident gezien hebben of met personen die op een andere manier van het incident afweten. Informatie of beelden kunnen gedeeld worden via onderstaand tipformulier, 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.