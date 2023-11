mishandeling in tram - Osdorpplein - Amsterdam

Nietsvermoedend in de tram stappen en vervolgens met grof geweld mishandeld worden: het overkomt een 26-jarige man terwijl hij zittend in de tram naar wat muziek luistert. De man wordt meermaals hard tegen zijn hoofd geslagen. De politie is op zoek naar de verdachte en toont daarom deze beelden.

Omschrijving

Het is maandag 31 juli 2023 als de 26-jarige man op de tram staat te wachten bij de halte Hoekenes. Rond 17:25 stapt het slachtoffer in tram 17 richting Centraal station. Als de man net een zitplaats heeft gevonden en nietsvermoedend naar wat muziek luistert, roept een man achter hem "waarom zit je voor mij? Waarom zit je voor mij?" Het slachtoffer draait zich om en realiseert zich dat de verdachte op zoek is naar een confrontatie. Op het moment dat hij opstaat en wegloopt, haalt de verdachte gelijk uit met grof geweld. De man wordt meermaals hard tegen zijn hoofd geslagen tot de trambestuurder tussen beide komt en de verdachte de tram uitvlucht. Dit voorval is natuurlijk volstrekt onacceptabel, daarom zijn wij op zoek naar de verdachte.

De politie heeft beeldmateriaal van de gebeurtenissen, daarop is het gewelddadige incident te zien. We brengen deze beelden naar buiten omdat we hopen dat iemand de man herkent. Ken of herken je de man, laat het de politie weten. Bel de opsporingstiplijn op 0800 6070.