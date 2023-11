overval woning - Linnaeusparkweg - Amsterdam

Maandagochtend 12 december 2022 vond in een woning aan de Linnaeusparkweg in Amsterdam-Oost een overval plaatst. Het slachtoffer werd hierbij onder dwang meegenomen naar een geldautomaat op de Sumatrastraat en moest daar geld opnemen voor de twee overvallers. Deze transacties en een verdachte staan duidelijk op beeld.

Omschrijving

De overvallers wisten die ochtend rond 06.30 de woning in te komen. Binnen troffen ze het slachtoffer en dwongen haar om mee te gaan naar de geldautomaat. Bij de automaat moest de vrouw geld opnemen voor de onbekende mannen, terwijl één van de twee naast haar stond. Camera’s hebben dit vastgelegd.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.