Mishandeling trambestuurder - Centrum West - Zoetermeer

Op donderdagavond 2 november rond 21.00 uur is bij de halte Centrum West een trambestuurder van de RandstadRail zwaar mishandeld. In de uitzending de oproep aan de twee verdachten van de mishandeling zich te komen melden.

De trambestuurder sprak twee jonge mannen aan die de lift blokkeerden met een elektrische step. Vrijwel direct werd de trambestuurder van meerdere kanten door de twee mannen aangevallen. Hij werd door de twee mannen geslagen en geschopt. Het slachtoffer kwam ook de op grond terecht. Door omstanders werd het slachtoffer ontzet. Het slachtoffer werd vervoerd naar het ziekenhuis. Op dit moment kan de bestuurder nog steeds niet werken en heeft hij een hersenschudding opgelopen. Van de twee mannen zijn goede camerabeelden beschikbaar. In de uitzending wordt een oproep gedaan aan het tweetal om zich te melden. Doen ze dat niet of als hun identiteit niet bekend wordt dan worden volgende week herkenbare beelden van deze twee getoond.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.