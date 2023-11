Gewapende overval - Noordeinde - Almere

Zaterdagochtend 11 november om 11.30 uur overvielen drie jonge gewapende verdachten een winkel in tijdschriften en tabak aan het Noordeinde in Almere Buiten. Het drietal bedreigde personeel met een wapen en wisten een geldbedrag buit te maken. De politie is een onderzoek gestart en is daarbij op zoek naar getuigen. Heeft u de jonge verdachten gezien? Laat het ons weten.

Omschrijving

Die zaterdagochtend rond 11.30 uur zorgden drie jonge verdachten voor een hoop tumult. Zij overvielen het aanwezige personeel en bedreigden hen met een vuurwapen. Daarbij wisten zij een geldbedrag buit te maken, waarna zij de winkel renend verlieten. Het personeel was enorm geschrokken en ontdaan.



Van de drie daders is slecht een beperkt signalement bekend. Het gaat om drie vermoedelijk nog zeer jonge verdachten. Zij waren allen in het zwart gekleed en droegen een bivakmuts.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u de drie jonge daders voor of direct na de overval zien rennen rond het Noordeinde in Almere Buiten? Laat het ons weten. Bel via 0900-8844 of geef uw informatie door via onderstaand tipformulier. Ook kan je je informatie anoniem delen via 0800-7000.