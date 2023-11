Lastiggevallen meisje – Marco Pololaan – Utrecht

Donderdagmiddag 2 november is een minderjarig meisje vermoedelijk lastiggevallen door twee mannen aan de Marco Pololaan in Utrecht. Twee jongens schoten haar te hulp waarna de mannen weg zijn gegaan. De politie is op zoek naar de twee jongens en andere getuigen van het incident.

Omschrijving

Het incident vond plaats rond 16:30 uur aan de Marco Pololaan in Utrecht ter hoogte van het Johan Cruijf Court. Het meisje liep hier met de fiets aan de hand naar huis toen zij werd aangesproken en lastiggevallen door twee mannen met het volgende signalement:

Man 1:

Rond 20 jaar;

Lichte huidskleur;

Donkere baard;

Grijze trui met capuchon op;

Zwarte jas met wit logo op de borst met capuchon op;

Zwarte schoenen;

Zwart haar;

190 cm lang.

Man 2:

Tussen de 25 en 27 jaar

Lichte huidskleur;

Korte donkere baard;

180cm lang;

Zwarte jas met zwarte capuchon op.

De mannen reden in een zwarte personenauto en reden weg in de richting van de Vasco da Gamalaan. De politie is op zoek naar de twee jongens en getuigen.

Iets gezien?

Was jij rond 16:30 uur in de buurt van de Marco Pololaan en heb jij iets gezien? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of klik hier. Melden kan ook via onderstaand tipformulier.