Overval - Ambachtsweg – Huizen

Omschrijving

Rond 18:00 uur kreeg de politie een melding van een overval op een persoon. Hierbij zouden twee mannen geprobeerd hebben het slachtoffer zijn spullen te beroven onder dreiging van een mogelijk vuurwapen. Toen het slachtoffer dit weigerde en wegrende, kwamen de mannen achter hem aan. Ze rende een stukje over de Ambachtsweg in de richting van de Eemlandweg. De verdachten zijn er vervolgens vandoor gegaan.

Het signalement van de verdachten is als volgt:

Persoon 1:

Man;

Rond de 170-175cm lang;

Lichtgrijs trainingspak met capuchon op;

Zwarte gezichtsbedekking;

Slank postuur.

Persoon 2:

Man;

Rond 180-185cm lang;

Bivakmuts;

Zwarte jas;

Slank postuur;

Zwarte kleding;

Mogelijk vuurwapen.

Iets gezien?

De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar getuigen. Heeft u die zaterdag rond 18:00 uur iets gezien in de omgeving van de Ambachtsweg in Huizen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online.