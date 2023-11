Overval - Ruimteweg - Utrecht

Een tankstation aan de Ruimteweg in Utrecht is donderdagavond 30 november overvallen. De politie is nog steeds op zoek naar de twee daders. Heb jij iets gezien, gehoord of ben je in het bezit van camerabeelden? Meld je!

Omschrijving

Rond 20.30 uur lopen twee mannen in donkere kleding het tankstation aan de Ruimteweg binnen. Onder dreiging van een wapen dwingen zij het personeel om geld af te staan. Vervolgens gaan zij er rennend vandoor in de richting van Maarssen. Meerdere agenten hebben in de omgeving van het tankstation gezocht, maar de daders werden niet gevonden. Rechercheurs proberen met behulp van buurtonderzoek, het nalopen van camerabeelden en de zoektocht naar forensische sporen alsnog zicht te krijgen op de daders.

Signalement

Het volgende signalement van de daders is bekend:

Twee mannen

Beiden droegen een bivakmuts

Beiden hadden een zwarte jas aan

Beiden droegen donkere trainingsbroeken

Een van de daders had handschoenen aan

Een van de daders had witte schoenen, de ander droeg donkere schoenen

Informatie delen

Voor het onderzoek zijn we op zoek naar getuigen of mensen die meer weten over deze overval. Heb je iets gezien of gehoord? Of heb je relevante camerabeelden die ons bijvoorbeeld meer kunnen vertellen over de vluchtroute? Neem dan contact met ons op. Dat kan op de volgende manieren: