Poging doodslag - Blasiusstraat - Amsterdam

De politie is op zoek naar een man die op 27 februari jl. een persoon in een scootmobiel ernstig heeft mishandeld. Van het heftige incident zijn goede beelden, die vandaag gedeeld worden met publiek.

Omschrijving

Het slachtoffer krijgt het die bewuste dag verbaal aan de stok met een man. Er volgt een scheldpartij en er worden door de man bedreigingen geuit. De man wordt op een moment zo boos dat hij het slachtoffer een paar keer hard op het hoofd slaat met een kettingslot.

Een paar weken later - op 1 april 2023 - komt het slachtoffer de man opnieuw tegen op straat. Ook dan volgen bedreigingen en wordt er door de man gescholden.

De politie heeft beeldmateriaal van de gebeurtenissen. daarop is het heftige geweld in beeld. We brengen deze beelden naar buiten omdat we hopen dat iemand de man herkent. Ken of herken je de man, laat het de politie weten. Bel de opsporingstiplijn op 0800 6070.