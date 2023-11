Woningoverval - Dross Mangelschotstraat - Stein

Omschrijving

De verdachten wisten de woning binnen te dringen nadat ze aangebeld hadden met een smoes. Toen de bewoner de voordeur opende lukte het beide verdachten om binnen te komen. In de woning zijn de bewoners bedreigd met een vuurwapen. Met een onbekend geldbedrag zijn de verdachten vervolgens gevlucht in een kleine donkerkleurige personenauto. Niemand van de bewoners raakte gewond.

Getuigen en camerabeelden

Uiteraard doet de politie verder onderzoek naar de toedracht en achtergrond van het incident. Daarbij zijn we ook dringend op zoek naar mogelijke getuigen. Mensen die iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van de woning. Ook mensen die camerabeelden hebben van de omgeving kunnen zich bij ons melden. Contact opnemen kan via 0900-8844. Wie liever anoniem blijft, belt naar 0800-7000.

