Brandstichting – Grote Markt – Zwolle

Aan de Grote Markt in Zwolle werd zondagnacht 16 juli brandgesticht bij een café. We willen graag enkele mensen spreken van wie we weten dat ze deze brand hebben gezien. Ben jij dit? Neem dan contact met ons op!

Omschrijving

Rond 05.00 uur brak er brand uit bij het terras van het café. Omstanders stelden een aantal stoelen en tafels veilig, zodat niet alles in de vlammen opging. De schade bedraagt duizenden euro’s: straatklinkers zijn beschadigd, het (monumentale) pand heeft brandschade en terrasmeubilair is afgebrand. De ondernemer liep de daaropvolgende dagen omzet mis, omdat een deel van het meubilair ontbrak.

We gaan ervanuit dat de brand is aangestoken. Daarvoor hebben we inmiddels ook een verdachte verhoord. Op camerabeelden is te zien dat er veel mensen ten tijde van de brandstichting in de buurt waren. We komen graag in contact met deze mensen omdat ze misschien meer hebben gezien van de brandstichting.

Vragen

Op bewakingscamera’s zien we meerdere voorbijgangers en toeschouwers. Was jij één van deze getuigen? Dan willen we je graag spreken! Bekijk de video onderaan deze pagina om te zien of we jou zoeken. We zoeken onder anderen een man met een blauwe blouse en een vrouw met een groene broek.

Een deel van de getuigen maakte filmpjes. Die willen we heel graag zien om een beter beeld te krijgen van de situatie. Heb jij die nacht ook gefilmd, zou je dan contact met ons willen opnemen?

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.