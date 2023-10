Diefstal uit auto - Markt - Arnhem

Omschrijving

De mannen liepen ’s morgens over de Markt terwijl ze in de geparkeerde auto’s tuurden. Eén van de auto’s trok hun aandacht. Hoewel de auto was afgesloten, kwamen ze er toch in. Voor voorbijgangers leek het vermoedelijk alsof het hun eigen auto was; één van de mannen zette zijn rugzak er bovenop en leek daarin iets te zoeken. Ondertussen haalde de andere man de tas uit de auto. Vervolgens liepen de mannen rustig verder over de Markt.

In de tas zat onder meer een bankpas. Hiermee rekenden de mannen later die dag boodschappen af bij twee supermarkten.

Vragen

Heb jij deze mannen gezien? Weet jij wie het zijn en/of waar zij verblijven? Neem dan contact met ons op!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Wil je liever anoniem je informatie doorgeven, bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.