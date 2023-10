Diefstal uit bedrijfsbus – Willemsplein – Arnhem

Omschrijving

De chauffeur laadde vracht uit aan de achterkant van de bus, toen een in het geel geklede man het voertuig aan de voorkant naderde. Hij opende het portier aan de bijrijderszijde en begon te zoeken naar iets van waarde. De twee telefoons die hij vond, nam hij mee. Met een andere man liep hij vervolgens weer weg.

Contact

