Eigenaren gevonden sieraden – Storminkstraat – Deventer

In Deventer vonden we in het huis van twee verdachten veel sieraden, die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn. Van een deel daarvan zoeken we nog de eigenaren. Herken je sieraden? Laat het ons weten!

Omschrijving

We hielden de verdachten – een man en een vrouw – aan in verband met een aantal woninginbraken. In meerdere plaatsen in Overijssel stalen ze heel wat sieraden. Ze hadden het vooral gemunt op oudere mensen en sloegen onder meer toe in verzorgingstehuizen. Een deel van de gestolen sieraden is terug bij de rechtmatige eigenaren. Van een ander deel weten we niet wie de eigenaren zijn.

Vragen

Herken je jouw sieraden op deze foto’s? Neem dan contact met ons op!

Herken je de gestolen sieraden van een familielid? Wijs hen op de uitzending in Plaats Delict en op deze pagina.

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.

De gevonden sieraden

Boven elke foto staat het nummer dat erbij hoort. Herken je een sieraad, geef dan het nummer door dat erboven staat.

2023250168-10

2023250168-11

2023250168-12

2023250168-13

2023250168-14

2023250168-15

2023250168-16

2023250168-17

2023250168-18

2023250168-19

2023250168-20

2023250168-21

2023250168-22

2023250168-23

2023250168-24

2023250168-25

2023250168-26

2023250168-27

2023250168-30

2023250168-31

2023250168-32

2023250168-33

2023250168-34

2023250168-35

2023250168-36

2023250168-37

2023250168-38

2023250168-39

2023250168-40

2023250168-41

2023250168-42

2023250168-43

2023250168-44

2023250168-45

2023250168-46

2023250168-47

2023250168-48

2023250168-49

2023250168-50

2023250168-51

2023250168-52

2023250168-53

2023250168-54

2023250168-55

2023250168-56

2023250168-57

2023250168-58

2023250168-59

2023250168-60

2023250168-61

2023250168-62

2023250168-63

2023250168-64