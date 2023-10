Gestolen voertuigen – Hendrik ter Kuilestraat – Enschede Laatste update: 20-10-2023 | 15:30 Zaaknummer: 2023475007 Datum delict: 13-10-2023 Plaats delict: Enschede Aan de Hendrik ter Kuilestraat in Enschede is vrijdagnacht ingebroken bij een autobedrijf. De daders namen drie auto’s ter waarde van tienduizenden euro’s mee. Weet jij wie hier bij betrokken waren, heb je die nacht iets verdachts gezien of weet je waar de auto’s zouden kunnen zijn? Neem dan contact op! Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving In de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 oktober braken twee mannen de toegangspoort van het autobedrijf open. Rond 4.00 uur liepen ze het terrein van het bedrijf op, waarna ze ook het bedrijfspand openbraken. Ze namen twee auto’s mee en kwamen terug voor een derde.

De daders reden weg over de Hendrik ter Kuilestraat, in de richting van de splitsing met de Kanaalstraat. Het is nog niet duidelijk waar de auto’s daarna heen zijn gereden en/of gestald. De gestolen voertuigen De gestolen voertuigen hadden gezamenlijk een waarde die in de vele tienduizenden euro’s liepen. Het gaat om onderstaande types: zwarte Mercedes-Benz A180 uit 2020

grijze BMW 3 serie

witte Volkswagen Passat

Vragen Heb je in de nacht van 12 op 13 oktober verdachte personen gezien in de omgeving van de Hendrik ter Kuilestraat?

Heb je een van deze auto’s gezien of weet je waar ze te koop worden aangeboden?

Heb je camerabeelden uit de omgeving van de Hendrik ter Kuilestraat en/of Kanaalstraat? Dan vragen we je op de beelden te controleren of de genoemde auto’s in de nacht van 13 oktober tussen 4.00 en 5.00 uur op de beelden voorbijkomen.

Heb je een idee wie er verantwoordelijk is voor de diefstal van de auto’s? Neem dan – eventueel anoniem – contact op. Heb je informatie voor ons, neem dan contact op. Dat kan via het tipformulier op deze pagina of gratis via de Opsporings Tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. MMA is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en je informatie wordt alleen doorgegeven als het niet naar jou te herleiden valt. Als je informatie doorgeeft, vermeld dan zaaknummer 2023475007.