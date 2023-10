Inbraak autobedrijf – Kuyerhuislaan – Zwolle

Laatste update: 19-10-2023 | 00:00 Zaaknummer: 2023401362 Datum delict: 01-09-2023 Plaats delict: Zwolle

Aan de Kuyerhuislaan in Zwolle braken twee mannen op 1 september in bij een autobedrijf. Ze stalen een kluis. Herken jij de twee of weet je iets over deze inbraak? Tip ons!