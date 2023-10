Insluiping – Van der Hagenstraat – Ede

Omschrijving

Als de bewoners weggaan, trekken ze de voordeur achter zich dicht. Op de één of andere manier krijgen de vrouwen de voordeur toch open, zonder deze te beschadigen. In diverse ruimtes trekken ze kasten en lades open. Ze vertrekken uiteindelijk met lege handen.

Herken jij deze vrouwen?

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.