Oproep aan de twee jongens die betrokken waren bij een steekincident in de Grotestraat

In de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 augustus tussen 01.40 uur en 02.00 uur stonden jullie samen met nog een andere jongen ter hoogte van een kapsalon aan de Grotestraat. Toen er een ander groepje jongeren voorbij liep ontstond er een conflict. Daarbij stak één van jullie het slachtoffer. Hierna zijn jullie weggerend via Doepark de Hagen in de richting van Franciscanessenhof. Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Omschrijving

We hebben jullie foto geblurd omdat jullie mogelijk minderjarig zijn en we jullie de kans willen geven om jezelf te melden bij ons. Als jullie dit vóór donderdag 12 oktober doen, voorkomen jullie dat we de beelden openbaar maken in het tv-programma Plaats Delict. Je mag je melden op het bureau, maar je mag ons ook bellen via 0900 8844. Vermeld daarbij het volgende zaaknummer: 2023368945.

Als jullie de foto zien lijkt het alsof we geen goede beelden hebben, maar vergis je niet. De bewegende beelden zijn duidelijk genoeg.

Tip ons!

Aan iedereen die dit leest: ken of herken jij de jongens die we nu nog hebben geblurd? Ook dan mag je ons tippen! Het nummer van de gratis tiplijn is 0800-6070.

Waarom geblurd?

We zien vaak dat dit soort oproepen op social media veel reacties oplevert. Daarom leggen we graag uit waarom we op deze manier de verdachten proberen op te sporen. Beelden delen van een verdachte is een zwaar opsporingsmiddel. Dat doen we alleen als er geen andere opsporingsmogelijkheden meer zijn om bij de verdachte uit te komen en na toestemming van een officier van justitie. Het tonen van een foto moet in verhouding staan tot de inbreuk die het maakt op bijvoorbeeld de privacy van een verdachte. De kans bestaat bovendien dat de verdachten minderjarig zijn en daarom zijn we nog meer terughoudend. Daarom geven we ze eerst de kans om zichzelf te melden voordat we de beelden openbaar maken.