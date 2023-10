Pinnen met gestolen pas – Reeststraat – Almelo

Aan de Reeststraat in Almelo stal een man een pinpas uit een auto, waar hij in Vriezenveen mee pinde. Herken jij deze man? Dan horen we dat graag!

Omschrijving

De dader steelt de pas en weet ook de pincode te achterhalen. Bij een geldautomaat aan het Kerkplein in Vriezenveen neemt hij vervolgens ruim duizend euro op.

Herken jij de pinner?

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.