Steekincident – Grotestraat – Almelo

In de Grotestraat in Almelo werd op 13 augustus een jongen van 16 neergestoken. We doen onderzoek en zijn op zoek naar getuigen. Heb je iets gehoord of gezien dat met het steekincident te maken heeft? Laat het ons weten!

Omschrijving

In de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 augustus tussen 01.40 en 02.00 uur liep het slachtoffer met vier anderen door het uitgaansgebied van Almelo. Ter hoogte van een kapsalon aan de Grotestraat stonden drie jongens bij de fietsen. In het voorbijgaan ontstond er een conflict tussen de twee groepen. Het slachtoffer werd daarbij gestoken. Bij het conflict waren drie jongens betrokken, waarvan er twee een petje droegen.

Betrokken bij steekincident

We zijn op zoek naar de drie jongens die ter hoogte van de kapsalon aan de Grotestraat stonden. De jongens zagen er als volgt uit:

- Één van hen droeg donkere bovenkleding met lange mouwen, een donkere lange broek en een donkere pet op zijn hoofd, hij droeg een lichte kleur schoenen.

- De tweede droeg een lichte kleur t-shirt met korte mouwen en een lichte lange broek.

- De derde jongen droeg donkere bovenkleding met lange mouwen, een donkere lange broek en een pet in een lichte kleur. Hij droeg donkere schoenen.

Het drietal vluchtte vanuit de Grotestraat in de richting van Krikkenstraat.

Getuigen gezocht uit de Grotestraat

Ten tijde van het incident liepen er vier mensen door de Grotestraat in Almelo die mogelijk iets gezien hebben dat voor ons van belang kan zijn. Het viertal bestond uit twee vrouwen en twee mannen. Eén van de mannen had een kaal hoofd. Zij liepen door de Grotestraat in de richting van de Koornmarkt. Liepen jullie daar tussen 01.40 uur en 02.00 uur, dan vragen we je om contact op te nemen. Ook als je denkt niets gezien te hebben, dan spreken we je graag. Alle informatie kan waardevol zijn voor ons onderzoek.

Snapchat

Uit onderzoek blijkt dat er veel is gesproken over dit steekincident en dat er veel informatie is gedeeld. Heb je hier iets over gehoord of meegekregen? Weet jij wie er betrokken waren bij het steekincident? Dan vragen we je met klem om contact op te nemen met de Politie in Almelo. Vermeld daarbij zaaknummer 2023368945.

Anoniem informatie doorgeven

We kunnen ons voorstellen dat je wel graag wilt helpen, maar het misschien een drempel vindt om met de politie te praten. Je kan je informatie ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem: bel daarvoor gratis 0800-7000 of meld online via meldmisdaadanoniem.nl. Dit is een onafhankelijk meldpunt waarbij je geen gegevens hoeft achter te laten. Jouw informatie wordt alleen doorgestuurd naar de recherche als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.