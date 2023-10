Woningoverval - Dordrechtweg - Arnhem

Aan de Dordrechtweg in Arnhem overvielen drie jongemannen een man in zijn huis. Heb jij een idee wie deze daders zijn? Laat het ons weten!

Omschrijving

De man lag die avond rond 22.45 uur op de bank in zijn huis. Vanwege de warmte stond de schuifdeur open. Plotseling stonden er drie jongemannen in zijn woning. Ze waren in het zwart gekleed, hadden hun gezichten grotendeels bedekt en bedreigden het slachtoffer met een mes. Toen de man om hulp riep, renden ze de woning uit. Ze namen een paar big shoppers met tweedehands kleding mee. Deze stonden klaar om de volgende dag verkocht te worden op een markt. De man rende de drie achterna, maar kon hen niet bijhouden. Hij is behoorlijk geschrokken van de overval. Hetzelfde geldt voor zijn vrouw, die op het moment van de overval ook thuis was.

Omwonenden kwamen op het geschreeuw af en achtervolgden de overvallers, die er met fietsen vandoor gingen. Bij station Schuytgraaf verloren ze de daders uit het oog.

Signalementen

Dader 1. Naar schatting 1.65 meter lang. Hij droeg een capuchon, donkere stof voor gezicht, donkere jas, donkere trainingsbroek, donkere trui/hoody met een lichtere opdruk op de borst, Adidas-slippers en een rugzak. Hij fietste op een donkerkleurige mountainbike en had na de overval een shopper bij zich van de Action.

Dader 2. Ongeveer 1.65 meter lang. Hij droeg een capuchon, lichte stof voor gezicht, donkere jas, donkere trainingsbroek, witte sneakers en een rugzak. Hij fietste op een lichtkleurige (mogelijk dames)fiets met lichte banden.

Dader 3. Is langer dan zijn handlangers: naar schatting 1.75 meter lang. Hij droeg een capuchon, donkere jas, donkere trainingsbroek. Hij fietste wat langzamer dan de andere twee, mogelijk doordat hij iets op zijn telefoon deed. Hij fietste op een donkere herenfiets, mogelijk met een bagagerekje voorop. Hij had na de overval de Albert Heijn-shopper vast.

Vragen

De foto’s en camerabeelden geven weinig details prijs, maar herken jij (één van) de daders toch aan het postuur of de manier van bewegen?

Heb jij mensen horen praten over deze overval?

Weet jij wie deze mannen zijn?

Dan komen we heel graag met jou in contact!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Wil je liever anoniem je informatie doorgeven, bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.