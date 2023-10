Zware mishandeling - Oude Markt - Enschede

Omschrijving

In de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 oktober was het slachtoffer rond 05.00 uur op de Oude Markt in Enschede toen hij uit het niets werd aangevallen. Door de aanval is hij op de grond gevallen en knock out gegaan. Toen hij weer bijkwam was de politie al ter plaatse. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, waar onder andere bleek dat zijn been op drie plaatsen was gebroken.

We nemen de zaak hoog op en zijn een onderzoek gestart. Inmiddels weten we dat verschillende omstanders zich over het slachtoffer hebben ontfermd toen hij op de grond lag. Was jij die nacht rond 05.00 uur in de omgeving van De Muur en heb je iets gezien van de mishandeling? Dan komen we graag met je in contact. Je kunt contact met ons opnemen via de tiplijn op 0800-6070 of hieronder het tipformulier invullen.