Overval supermarkt – Admiraal de Ruyterlaan – Hilversum

Op dinsdagavond 17 oktober rond 20.00 uur is de supermarkt aan de Admiraal de Ruyterlaan overvallen door een persoon met gezichtsbedekking en een mes. Weet jij wie dat was? Laat het ons weten!

Omschrijving

De verdachte komt rond 20.00 uur de winkel binnen met een groot mes en springt vervolgens op de kassa. Zonder iets te zeggen, probeert de persoon een greep uit de kassalade te doen. Vervolgens springt de verdachte weer van de kassa af en loopt zonder buit uit de supermarkt. Wat opvalt is dat de persoon de hele tijd niets heeft gezegd en het winkelpersoneel ook niet heeft bedreigd.

Signalement

De verdachte heeft het volgende signalement:

Lichte huidskleur;

Zwarte bivakmuts;

Zwarte bomberjack met daaronder een donkergroen shirt;

Zwarte trainingsbroek;

Zwarte sportschoenen;

Verdachte had een keukenmes van ongeveer 30 centimeter.

Weet jij meer?

Weet jij meer over deze verdachte? Heb jij iets gezien, heb je camerabeelden of heb je andere informatie die ons meer kan vertellen? Dan komen wij graag met jou in contact. Bel ons via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000.