Bankpasfraude - Seinedreef – Overvecht

Omschrijving

Op donderdag 29 juni 2023 loopt een 82-jarige vrouw rond 12:30 uur over de markt in Overvecht. Haar portemonnee zit in haar tas met de rits dicht en de tas hing om haar rollator. De vrouw merkt niks verdachts op. Als het slachtoffer later in de supermarkt haar boodschappen wil afrekenen, merkt ze dan pas op daar haar portemonnee weg is.

De vrouw is in paniek en belt direct haar dochter. Samen gaan ze naar huis en logt de dochter meteen in op de mobiel bankieren app van haar moeder. Dan zien ze dat er voor ruim €1200 is gepind. Deze pinner staat op beeld.