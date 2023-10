Brandstichting - Kloosterlaan - Hilversum

In de nacht van zondag 1 op maandag 2 oktober is een auto in brand gestoken aan de Kloosterlaan in Hilversum.

Omschrijving

Rond 2:30 uur kwam een melding binnen van een autobrand. Ter plaatse bleek de auto volledig te zijn uitgebrand. De politie gaat uit van brandstichting en is op zoek naar getuigen.

Was u maandagnacht in de buurt van de Kloosterlaan en heeft u iets verdachts gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of bel 0800-7000 wanneer u anoniem wilt blijven. Online melden kan ook via onderstaand tipformulier of meldmisdaadanoniem.nl