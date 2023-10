Dodelijk ongeluk - Hanzeweg – Dronten

De politie is dringend op zoek naar getuigen van een dodelijk ongeluk op de Hanzeweg in Dronten op zaterdag 7 oktober. Heb je het zien gebeuren, weet je meer of beschik je bijvoorbeeld over beeldmateriaal? Dan spreken we je graag!

Omschrijving

Zaterdag rond 17:00 reed een camperbus met twee personen op de Hanzeweg. Uit tegenovergestelde richting kwam een vrachtwagen. De twee voertuigen raakten door nog onbekende oorzaak in botsing met elkaar. Een 61-jarige vrouw uit Amersfoort die in de camperbus zat, raakte ernstig gewond. Zij is later aan haar verwondingen overleden. De 61-jarige bestuurder heeft verwondingen opgelopen, maar is aanspreekbaar. De 20-jarige bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd.

Nog veel vragen

Het opsporingsteam verkeer (OTV) van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Om exact te kunnen bepalen wat er gebeurd is, komen we graag in contact met getuigen. Reed jij die zaterdagmiddag op de Hanzeweg bij de kruising Ketelweg/ Hondweg en heb jij het ongeluk zien gebeuren? Of heb je misschien camerabeelden? Dan horen wij dat graag.

Contact

Meld via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op het nummer 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.