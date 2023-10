Explosie - Amsterdamsestraatweg - Utrecht

In de nacht van zaterdag 30 september op zondag 1 oktober is een explosie geweest op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. De politie zoekt getuigen.

Omschrijving

Rond 03:21 uur kwam een melding binnen via een automatisch inbraakalarm van een pand aan de Amsterdamsestraatweg, in de buurt van de kruising met de Egelantierstraat. Ter plaatse bleek de gevel van het pand beschadigd. Ook was er schade aan de ruiten en deuren van het pand. De politie vermoedt dat er vuurwerk is afgestoken en is op zoek naar getuigen.

Was u zondagnacht in de buurt van de Amsterdamsestraatweg en heeft u iets verdachts gezien?

Of heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of bel 0800-7000 wanneer u anoniem wilt blijven. Online melden kan ook via onderstaand tipformulier of meldmisdaadanoniem.nl