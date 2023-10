Overval tankstation - Einsteindreef - Utrecht

Een tankstation aan de Einsteindreef in Utrecht is vannacht (zondag 1 oktober 2023) rond 04:00 uur overvallen. We zijn op zoek naar getuigen.

Omschrijving

In de vroege ochtend van zondag 1 oktober werd rond 04:00u een tankstation overvallen. De politie werd direct naar de locatie gestuurd, maar trof helaas geen verdachten meer aan. Wel was er een goed signalement van de daders.

Twee verdachten aangehouden

Dankzij goede signalementen konden agenten twee verdachten in de buurt aanhouden. Een 16-jarige jongen uit Beverwijk en een 17-jarige jongen uit Utrecht. Beiden zitten nog vast voor verhoor. Helaas wist één verdachte te ontkomen. Deze verdachte had ten tijde van de overval donkere sortschoenen met witte zool, een joggingbroek en een hoodie aan.

Deel uw beelden/informatie

De politie komt graag met u in contact als u meer weet of misschien (deurbel)camerabeelden heeft. De politie is met name op zoek naar beelden tussen de locaties Einsteindreef en Daalsedijk. U kan contact opnemen met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Heeft u informatie en liever anoniem delen? Klik dan hier of bel 0800-7000.